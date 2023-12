Terni: ‘Toga d’Oro’ per l’avvocato Renato Chiaranti. Elena Rossi miglior neo avvocato del distretto

LA PREMIAZIONE DELL’AVVOCATO CHIARANTI – FOTO

Giornata di premiazioni, quella di venerdì per l’Ordine degli avvocati di Terni. Prestigiosi riconoscimenti sono stati infatti consegnati al ‘decano’ – e già presidente dell’Ordine – Renato Chiaranti per i 50 anni di professione e alla giovane Elena Rossi di Orvieto – premio in questo caso assegnato dalla Cassa Nazionale Forense – come miglior candidato neo avvocato del distretto di Corte d’Appello. Il premio ‘Toga d’Oro’ all’avvocato Chiaranti è stato invece assegnato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni, presieduto da Andrea Colacci. «La giornata sarebbe stata meravigliosa – scherza l’avvocato Chiaranti – se non ci fosse stato il ‘terzo incomodo’, ovvero il dato anagrafico. Ringrazio davvero tutti, i consiglieri, il presidente Colacci, i colleghi. Personalmente continuo a lavorare, mi piace, non c’è motivo perché debba fermarmi». Bella la soddisfazione anche per Elena Rossi che si è vista consegnare il premio intitolato all’avvocato Marco Ubertini, decisamente prestigioso e che rappresenta anche l’augurio per una carriera luminosa.