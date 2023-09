Terni, toponomastica: gli otto nomi in lizza per il nuovo organo

di S.F.

Cambia l’amministrazione a palazzo Spada ed ecco che l’esecutivo Bandecchi inizia a mettere mano su un altro fronte. Quale? L’organo di supporto per la toponomastica comunale. Approvata la lista degli otto in ballo. I nomi noti non mancano.

I prescelti

Si tratta dell’organo di supporto – composto da un presidente, l’assessore Marco Iapadre, e quattro membri – nell’ambito dei provvedimenti per le denominazioni di aree di circolazione, luoghi pubblici o aperti al pubblico ed apposizione di targhe commemorative. Bene, chi ha scelto la giunta? In lizza ci sono il docente Angelo Bitti, il dirigente medico in pensione Giuseppe Fatati, il direttore artistico dell’associazione Amici della Lirica Francesco Giordanelli, la docente di lingua e civiltà inglese Tiziana Laudadio, l’architetto Paolo Leonelli, la responsabile della progettazione delle Vie di Francesco Raffaella Rossi, l’ex dirigente scolastico Giocondo Talamonti e l’ingegnere elettronico Maria Nice Tini. Ora tocca al consiglio comunale. La nomina è a titolo onorario, senza corresponsione di indennità.