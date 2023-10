Terni, toponomastica: si va verso ‘piazzale Berlusconi’ nell’area del palasport

di S.F.

Intitolazioni di luoghi pubblici alla memoria Silvio Berlusconi, Gino Strada e Teresa Sarti, novità in arrivo a stretto giro in ambito toponomastica. Il motivo è legato agli atti di indirizzo approvati dal consiglio comunale su input originario di Francesco Maria Ferranti (FI) ed i consiglieri di Pd – Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Pierluigi Spinelli – e Innovare per Terni, vale a dire Josè Kenny: il mirino è puntato sull’area del palasport e dell’ospedale per procedere. In ogni caso, come da prassi in questi casi, serve la deroga concessa dal prefetto.

L’INTITOLAZIONE IN MEMORIA DI BERLUSCONI: VIA LIBERA

Dove

Nulla di definitivo al momento, d’altronde non risultano atti di giunta sul tema. Fatto sta che la quadra pare sia stata trovata per procedere con le intitolazioni, come confermano da palazzo Spada: ‘piazzale Berlusconi’ per l’area antistante il PalaTerni, la rotonda in sviluppo tra via Urbinati/viale VIII Marzo in memoria di Gino Strada e Teresa Sarti. I primi sono deceduti (rispettivamente il 12 giugno 2023 e il 13 agosto 2021) da meno di dieci anni e, mancando il requisito specifico, servirà giocoforza l’ok di palazzo Bazzani. «La giunta, coerentemente all’espressione del consiglio comunale in merito a due distinti atti di indirizzo, darà seguito, a breve, all’intitolazione di due luoghi pubblici – puntualizza in merito l’assessore all’urbanistica Marco Iapadre – a delle persone che hanno segnato fortemente, con il loro essere ed il loro agire, svariati decenni della vita italiana a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio di quello attuale, fornendo esempio ed ispirazione grazie agli obbiettivi che hanno raggiunto». Vedremo se ci saranno cambiamenti rispetto alle idee attuali.