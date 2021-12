Tormenta l’ex al bar e aggredisce la polizia: 26enne arrestato in via Di Vittorio

Si è sentita minacciata dal suo ex in un bar di via Di Vittorio e non ci ha pensato due volte a chiamare la polizia di Stato. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì e ha portato all’arresto di un 26enne, bloccato dall’intervento della squadra Volante. In due sono rimasti feriti.

La lite

Gli agenti si sono attivati per evitare problemi maggiori e, dopo aver fermato il giovane, lo hanno portato in questura per l’identificazione. Il 26enne aveva assunto alcol ed era tutt’altro che tranquillo, a tal punto da scagliarsi – dopo averli minacciati – contro la polizia una volta sceso dall’auto: ha tentato di scappare dopo averne feriti due, ma è stato subito bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’invito della polizia



«La Polizia di Stato continua – il messaggio – ad invitare tutte le donne che si sentano minacciate a segnalare le situazioni di pericolo, come illustrato nella campagna itinerante ‘Questo Non è Amore’ che, con il suo ufficio mobile, sta raggiungendo i comuni della Provincia di Terni per informare la cittadinanza sulle iniziative messe in campo per contrastare e prevenire la violenza contro le donne».