Terni: torna a salire la tensione nell’area circostante viale Brin

Le avvisaglie ci sono già da alcuni giorni. Con il ritorno della bella stagione, delle serate primaverili e spesso trascorse all’aperto, fra birre e non solo, tornano anche tensioni, degrado e pericoli. L’anno scorso si ricorderà come era salita la ‘pressione’ nella zona alle porte di borgo Bovio, fra viale Brin, via Campofregoso/Sant’Agnese, via del Raggio Vecchio, fra interventi delle forze dell’ordine, liti, risse, aggressioni. Fortunatamente senza episodi di eccezionale gravità ma il tutto aveva reso questa parte di città meno sicura e tranquilla del solito, con evidenti disagi da parte dei residenti. Quest’anno la piega, al momento, non sembra tanto diversa fra risse, persone ‘alterate’ che creano problemi, liti sia di giorno che di notte. Stavolta però quadro e dinamiche sono noti e l’azione delle forze dell’ordine sarà conseguente. Gli episodi più recenti parlano di una rissa lo scorso fine settimana in via Martiti della Libertà, con due gruppi di stranieri pronti a fronteggiarsi in strada, bottiglie che hanno rischiato di colpire i passanti, un uomo ferito che ha poi cercato di aggredire le forze dell’ordine in via del Raggio Vecchio. Ma anche auto in sosta prese a calci in viale Brin da due donne in evidente stato di alterazione, liti fuori da un altro bar di viale Brin. Il quadro è sostanzialmente chiaro, così come i rischi se il trend dovesse proseguire, se non dovesse essere posto un argine. Intanto, circa il fatto accaduto nella prima serata di lunedì – due donne che hanno dato in escandescenze intorno alle ore 20.30 in viale Brin, di fronte al ‘palazzone’ – è un residente a riferire la propria versione dei fatti: «Bloccavano le auto in circolazione, prendendole a calci e insultando i guidatori – racconta -. Ad un certo punto il traffico è rimasto bloccato con le auto che cercavano di evitare queste due ragazze che si lanciavano sui cofani dei veicoli in corsa. Auto che, una volta fermate, venivano prese a calci».

