Dopo il debutto ufficiale all’anfiteatro romano di Terni, il 29 luglio scorso con ‘Sognando l’Operetta’, la compagnia Calliope InCanto di Erika Lucci torna sulla scena, il 27 e 28 ottobre – spettacoli alle ore 10.30 con la partecipazione anche delle scuole – nella sala blu di palazzo Gazzoli. Si tratta di ‘Un Cyrano qualunque’, di e con Claudio Pinto Kovačević e le coreografie di Silvia Di Pierro.

«Parleremo ai ragazzi e tutti voi di una storia senza tempo – dice Erika Lucci -. Una storia che racconta di amore, amicizia, poesia e tanto coraggio. La storia di un uomo che non é mai sceso a compromessi, che non si é mai asservito a nessun padrone. Un uomo che ha preferito tracciare la propria strada, piuttosto che salire come farebbe ‘un’edera sull’altrui tronco’».

I due matinée sono aperti alle scuole e al pubblico: il biglietto si può richiedere alla compagnia Calliope InCanto (338.3518693 – mail: [email protected]) o alla biglietteria Terni Centro (corso Vecchio, 227). Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Terni e dall’assessorato alla scuola.