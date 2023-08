Terni, ‘Giornata del primo soccorso’ in due piazze del centro

Cnsas, Croce Rossa Italiana, AmbuLaife, Opera pia pubblica assistenza, Cavalieri di Malta, Misericordie e farmacie comunali. Ecco le protagoniste della terza edizione della ‘Giornata de primo soccorso’: si svolgerà a Terni il 9 settembre dalle 11 alle 20 con sette isole informative tra piazza Europa e piazza della Repubblica. Accolta la richiesta inviata al Comune per l’organizzazione ed il supporto.

NEL 2022 SI TENNE IN LARGO FRANKL. ORA SI CAMBIA

La finalità

L’obiettivo, come nelle prime due edizioni, è mettere a disposizione uno strumento utile per «fornire un’azione efficace e veloce per salvare vite umane e sviluppare la capacità dei cittadini e dei giovani affinché possano agire come agenti dicambiamento all’interno della comunità, promuovendo la cultura del volontariato e dell’assistenza in caso di necessità». Iniziativa a valenza pubblica e sociale, di conseguenza non ci sarà il pagamento per l’occupazione di suolo pubblico né tantomento l’entrata economica da 64,30 euro per il canone unico patrimoniale. Se ne occupano l’assessore al welfare Viviana Altamura e la dirigente Donatella Accardo.