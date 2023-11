Terni, torna la ‘Colletta alimentare’: si dona la spesa per chi è in difficoltà

Olio, verdure o legumi in scatola, polpa/passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Sono i prodotti di cui si ha bisogno in particolar modo per la giornata nazionale 2023 della ‘Colletta Alimentare’, l’iniziativa che consente di donare la spesa alle persone in difficoltà: folto gruppo di volontari in azione – come di consueto – anche nei supermercati di Terni nella giornata di sabato 18 novembre. L’obiettivo principale è «sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità». A fianco l’elenco dei punti vendita che aderiranno.

