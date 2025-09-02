Riparte anche quest’anno l’iniziativa solidale ‘Zaino sospeso’, promossa dall’assessorato alla scuola e al welfare del Comune di Terni in collaborazione con Lions club Sangemini – Terni dei Naharti, associazione San Martino impresa sociale e Caritas diocesana di Terni, Narni, Amelia.

«Si tratta di un’iniziativa che fa affidamento sulla generosità dei cittadini ternani – sottolinea l’assessore Viviana Altamura – sul senso di solidarietà che questa città sa dimostrare con gesti concreti e di grande valore educativo. Le due passate edizioni hanno registrato una forte partecipazione e ci auguriamo che sempre più cittadini contribuiscano a sostenere il diritto allo studio di tanti bambini e ragazzi, così da aiutare il maggior numero possibile di famiglie».

Quest’anno la rete si allarga, con la collaborazione dei Lions e un maggior numero di esercizi commerciali coinvolti. I dati diffusi dall’associazione San Martino confermano la portata del bisogno: nel 2024 oltre 2 mila le richieste arrivate al centro di ascolto, di cui 1.600 evase. Solo grazie all’iniziativa ‘Zaino sospeso’ lo scorso anno più di 100 nuclei familiari sono stati supportati con circa 300 pezzi di materiale scolastico donato.

Il progetto consente di sostenere il diritto allo studio attraverso la raccolta solidale di materiale didattico, che potrà essere acquistato e lasciato nelle cartolibrerie e nei punti vendita aderenti: Le Cosmicomiche; Giolicart; libreria Nuova del liceo; cartolibreria Arcobaleno; cartolibreria Casagrande; Conad. La raccolta durerà per tutto il mese di settembre e il materiale verrà poi consegnato al centro servizi per il contrasto alla povertà di via Vollusiano. Per informazioni è possibile contattare il centro ai numeri 0744.432637 oppure 392.2564358.

