Terni, tornano i ‘cioccolatini della ricerca’ con le volontarie Airc

Torna a Terni il tradizionale appuntamento con i ‘cioccolatini della ricerca’, l’appuntamento della fondazione Airc per la ricerca sul cancro che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone su prevenzione, diagnosi e cura. In città volontarie attive sabato e domenica con gli stand in piazza della Repubblica e piazza Dalmazia. Sarà possibile prenderli a fronte di una donazione di 13 euro: «La ricerca deve andare avanti, soprattutto per quei tumori rari la cui cura è legata alle nuove scoperte, è vita e speranza», il messaggio lanciato per l’iniziativa. Delegazione ternana che resta alla ricerca di ulteriori volontari per sostenere l’iniziativa.

Condividi questo articolo su