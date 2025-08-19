Cambia temporaneamente la viabilità nel territorio di Torreorsina (Terni) per consentire la processione in onore dei santi Rocco e Teodoro.

La richiesta era giunta in Comune a fine luglio e ora c’è il semaforo verde – con tanto di nulla osta di Anas per il loro tratto di competenza – al divieto di circolazione per tutti i veicoli in diverse zone di Torreorsina. Per la giornata odierna (19 agosto, moto e auto) dalle 21 alle 23.30 ed il 24 agosto (a piedi) c’è lo stop in P.zza S. Rocco –Via Madonna della Strada–Via Valnerina (ex SS 209) dal bivio di Torreorsina fino al bivio di Collestatte e Via Collestatte fino a San Liberatore. Per il ritorno da San Liberatore fino al bivio di Collestatte-Via Valnerina fino a villa Margine, strada della Palombara, via Valnerina, Via Madonna della Strada e piazza San Rocco.

Il 24 agosto divieto di circolazione dalle 18 alle 19.30 in piazza San Rocco e via Madonna della Strada. A firmare è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.