Terni, ‘Tra cane e lupo’: Cristiano Carotti in mostra al Caos

Un progetto espositivo che include sculture, installazioni ambientali, video e una grande tela di Cristiano Carotti e installazioni sonore di Alessandro Deflorio e Rodrigo D’Erasmo, il tutto a cura di Eleonora Aloise. Sabato mattina nella sala dell’Orologio del Caos è stata presentata la mostra ‘Tra cane e lupo’, istallazione che sarà inaugurata nel pomeriggio nella sala Carroponte e sarà visitabile fino al 7 gennaio .

L’istallazione

Il punto di partenza della mostra sta proprio nella scelta del titolo, ‘Tra cane e lupo’, un’espressione idiomatica mutuata dalla lingua francese – entre chien et loup – che descrive il crepuscolo, momento della giornata in cui il calo di luce rende più difficile la messa a fuoco delle forme e delle loro ombre che sembrano mutare e confondere chi le osserva. In questo senso le figure del cane e del lupo possono essere scambiate, data la similarità del loro aspetto fisico, ma non coincidono nella natura più intima: l’uno è docile e dipendente, l’altro di indole selvatica e primitiva. La mostra racconta parte dalla biografia dell’artista Cristiano Carotti che da anni viaggia e lavora tra l’Umbria, terra natia e punto di contatto con l’ambiente naturale, e la città di Roma luogo in cui, nel tempo, ha trovato la sua famiglia elettiva composta da artisti, assecondando un senso di condivisione costante e di evoluzione personale. Due microcosmi differenti, ma entrambi determinanti per lo sviluppo umano e artistico. I simboli principali della mostra sono la strada, che rappresenta lo spazio percorso e il collegamento tra l’Umbria e Roma, e l’automobile che, come un metronomo, scandisce il tempo e la durata del viaggio. La musica, composta appositamente da Alessandro Deflorio e Rodrigo D’Erasmo, gioca un ruolo fondamentale nell’esposizione: un tappeto sonoro che inizialmente risulta rassicurante e confortevole vira, in un secondo momento, su suoni metallici e disturbanti, in un’ideale metamorfosi da cane a lupo.