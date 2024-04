Terni, tra palazzo Spada e corso del Popolo si cambia

di S.F.

La realizzazione di un percorso pedonale protetto tra l’area del parcheggio pubblico di palazzo Spada ed i portici di corso del Popolo, aggiudicazione e lavori in arrivo. Del tema ce ne eravamo occupati in avvio di 2024 – qui i dettagli – ed ora il dirigente Piero Giorgini ha firmato l’aggiudicazione efficace dell’appalto: a realizzarlo per un importo complessivo di 68 mila euro sarà una ditta ternana, la Gb Srl di piazza Duomo. Motivo della spesa? Risolvere una «criticità storica per l’attraversamento pedonale», anche a causa di uno «stazionamento temporaneo di automobili sulle strisce pedonali che corrono tra il margine esterno dell’area di parcheggio e la piazza». Del progetto esecutivo se ne sono occupati lo stesso Giorgini, l’agronomo Enrico Maccaglia e l’architetto Andrea Deangelis.