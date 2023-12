Terni, tra un mese torna la mezza maratona più veloce dell’Umbria

Un circuito di circa 10.433 metri da ripetere due volte con rettilineo finale di 231 metri. Per un totale di 21.097 metri omologati Fidal con partenza e arrivo in via Leopardi. Ultimi preparativi in vista della VI edizione della Terni Half Marathon, la mezza maratona più veloce dell’Umbria: l’appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio con l’organizzazione dell’Athletic Terni ed i contributi di fondazione Carit e studio di radiologia Braconi. La gara sulla distanza di 21.097 metri è inserita nel calendario Fidal e nel World Athletics Global Calendar ed assegnerà punti nel ranking World Athletics.

Torna la metà mezza

Torna per il secondo anno consecutivo la metà mezza, apprezzata novità della scorsa edizione. «Si tratta di una gara su distanza ibrida non omologata Fidal di 10.660 metri che si svolgerà su un unico giro più lancio iniziale. La manifestazione è aperta agli atleti con disabilità tesserati Fispes», spiegano dalla società organizzatrice. Il percorso della Terni Half Marathon si snoda come di consueto all’interno del centro storico cittadino. Per partecipare alla gara è necessario iscriversi sul sito Icron.it a questo link. L’edizione 2023 è stata vinta rispettivamente da Ahmed Ouhda e Sofiia Yaremchuk.

Charity program

Focus anche sulla corsa progetti di solidarietà e inclusione: «Il charity program della Terni Half Marathon 2024 sarà destinato in favore dell’associazione di volontariato ‘I Pagliacci’ nata nel 2009 con l’intento di applicare la terapia del sorriso all’interno dell’azienda ospedaliera di Terni con magia per bambini, pupazzi, giochi, favole animate, scenette e linguaggio del corpo. Conosciutissima nel nostro territorio per l’impegno e la professionalità, l’associazione ‘I Pagliacci’ attualmente svolge la propria attività nella clinica pediatrica, nel reparto di otorino e al day surgery prestando servizio tre volte a settimana per tutto l’anno configurandosi come un importante valore aggiunto per l’intera azienda ospedaliera. Inoltre collabora con il centro di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva ed in particolare con il Baobab, struttura semiresidenziale specializzata – conclude – sull’autismo e Adhd, disturbo evolutivo dell’autocontrollo».