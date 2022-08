Terni: tragico schianto a borgo Bovio. Muore 58enne ternano

Articolo in aggiornamento

Ancora un incidente stradale mortale a Terni: è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle ore 18.30, nel quartiere di borgo Bovio, fra via Romagna e via Ponte d’Oro. A perdere la vita è stato un 58enne ternano (F.F. le sue iniziali) che viaggiava in sella ad uno scooter Piaggio, scontratosi frontalmente con un’autovettura Hyundai i10 condotta da una donna di 30 anni. Immediati i soccorsi da parte del personale del 118 ma i sanitari, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello scooterista. Il 58enne viveva nella zona di San Carlo e lavorava in Ast per conto di una ditta esterna; lascia una figlia adolescente.

Dinamica

Secondo una prima ricostruzione – sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile per la gestione della viabilità -, il 58enne procedeva lungo via Romagna in direzione borgo Bovio mentre l’auto stava svoltando verso Ponte d’Oro. In seguito all’impatto, la 30enne al volante della vettura è stata soccorsa e trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ in stato di shock. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni, nella persona del pm Marco Stramaglia, per le determinazioni del caso. Scontata l’apertura di un fascicolo da parte della procura della Repubblica.

Una tragedia dietro l’altra

Un periodo davvero nero per gli incidenti stradali a Terni: nei giorni scorsi due donne di nazionalità cinese hanno perso la vita dopo essere state investite da un’auto condotta da un anziano in via Battisti, in pieno centro cittadino.

LE FOTO DELL’INCIDENTE