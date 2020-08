Terni, trasportatore morto in Germania: ai familiari 600 mila euro

L’incidente risale al 29 giugno del 2011, nella città tedesca di Chemnitz. Marco Baltimori, trasportatore ternano dipendente di una ditta di Narni, dopo aver consegnato del polverino per mattonelle in Germania, aveva raggiunto la cittadina per procedere al lavaggio del rimorchio. Durante quell’operazione, era stato travolto dalla sponda posteriore del rimorchio con lesioni gravissime. Ricoverato nell’ospedale di Chemnitz, era morto il 3 settembre, dopo 66 giorni di agonia e diversi interventi chirurgici.

In tribunale

La vicenda, oltre a due processi penali – uno concluso in Germania ed un altro in corso a Terni, che vede imputate tre persone – ha portato con sé anche una causa civile intentata dai familiari del trasportatore, in particolare la moglie e la figlia, nei confronti dell’impresa di cui il Baltimori era dipendente.

La sentenza

Di recente il tribunale civile di Terni – giudice Manuela Olivieri – ha emesso la sentenza, condannando l’azienda narnese a liquidare un risarcimento complessivo di 588 mila euro, oltre agli interessi. Somme che, in seguito alla decisione del giudice, saranno materialmente versate dall’assicurazione dell’impresa, al pari delle spese di giudizio. I familiari del trasportatore erano assistiti dagli avvocati Francesco e Federico Mattiangeli, in collaborazione con l’avvocato Roberto Manente, che si dichiarano «particolarmente soddisfatti per l’esito finale del procedimento».

«Assoluta mancanza di controlli»

Osserva il giudice: «L’eventuale comportamento del Baltimori, anche volendo considerare una manovra impropria, si inserirebbe in un contesto di assoluta mancanza di controlli e di rispetto delle regole sulla sicurezza nel quale di abnorme c’è sicuramente una procedura di lavoro ai limiti del dolo eventuale nei confronti del datore di lavoro, non certo del lavoratore».