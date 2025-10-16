Il suo cuore ha cessato di battere lunedì mattina al centro residenziale Santo Stefano di Foligno, dopo otto mesi di ‘buio’ e nel corso dei quali la speranza ha purtroppo ceduto il passo alla rassegnazione. L’uomo venuto a mancare è il 72enne ternano Mauro Satolli, la cui esistenza – la sua, ma anche dei suoi familiari e della persona coinvolta nel sinistro – era cambiata la sera dell’8 febbraio di quest’anno.

Era di sabato e Satolli, che viveva in zona, stava attraversando via Narni (la strada Flaminia Ternana) nei pressi del Bar2000 per tornare verso casa, quando era stato travolto da un pickup Mitsubishi. Al volante, un 60enne narnese che dopo l’impatto – con il quadro apparso subito gravissimo – aveva anche accusato un malore. Satolli era stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e da lì era iniziato il calvario che lunedì, presso la Rsa di Foligno che assiste pazienti in condizioni spesso irreversibili, è giunto all’epilogo. Lascia la moglie, i due figli, una sorella e tre nipoti da lui tanto amati.

Ora, come da prassi, l’autorità giudiziaria di Terni – che si era ovviamente attivata dopo il grave incidente di otto mesi fa – dovà procedere con una nuova ipotesi di reato e accertamenti, a partire dall’autopsia, che dovranno chiarire natura ed entità del nesso causale fra il drammatico investimento e la morte del 72enne. «Che da quando lo conoscevo, e parliamo da una quindicina/vent’anni – afferma l’avvocato Daniela Menicucci, che assiste i familiari di Mauro Satolli – ha sempre goduto di un’ottima salute. Una persona attiva, presente, impegnata, avrebbe potuto vivere ancora a lungo». Dal legale, parole di vicinanza «anche all’altra persona coinvolta, perché in questi casi il dramma è di tutti». Dopo gli accertamenti disposti dalla procura della Repubblica di Terni – nello ‘storico’ ci sono anche i rilievi della polizia Locale ternana per ricostruire la dinamica dell’accaduto – potrà essere fissato il funerale per dare l’ultimo saluto al 72enne ternano.

ARTICOLO CORRELATO