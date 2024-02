Terni, 3 aree inclusive per la disabilità: via libera da 126 mila euro a società lombarda

di S.F.

Tre aree inclusive dedicate ad attività ludico-motorie da realizzare grazie a fondi regionali per l’inclusione delle persone con disabilità. A Terni c’è il via libera per l’aggiudicazione dell’appalto: a realizzarle sarà una società lombarda, la Kompan Italia srl di Milano, che si è presa il lavoro con un ribasso dell0 0,10% rispetto all’importo a base di poco superiore ai 120 mila euro.

Le zone

La possibilità si è creata grazie all’aggiudicazione del finanziamento regionale da parte della direzione welfare, utile a favorire l’inclusione delle persone con disabilità. L’affidamento diretto ha premiato la Kompan Italia, alla quale è stata chiesta un’offerta a fine dicembre 2023. Da quanto appreso le aree interessate dalla realizzazione sono Piediluco, via Campriani ed il quartiere Le Grazie.