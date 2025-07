La banda delle macchinette di nuovo in azione nel centro di Terni: sono almeno tre i distributori automatici di bevande e snack che nel weekend sono stati presi di mira e quindi danneggiati da ignoti. A presentare denuncia alla questura è stato il gestore degli impianti, tutti situati in via Faustini, nel centro storico di Terni.

Nel primo episodio avvenuto sabato è stato lo stesso titolare, passando casualmente davanti alla sua attività h24, a constatare il danneggiamento delle due macchinette. Ha quindi allertato il 112 e una pattuglia della polizia, dopo aver constatato i danni, ha visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza interna.

Domenica sono stati invece dei vicini a chiamare l’imprenditore e ad avvertirlo che dall’interno del negozio di via Faustini provenivano dei rumori molesti. Precipitatosi sul posto, l’uomo ha visto che ignoti avevano danneggiato anche il terzo distributore automatico e le pareti circostanti. Anche in questa occasione ha chiamato il numero di emergenza ed è giunta una pattuglia della polizia, alla quale ha consegnato le immagini relative al danneggiamento.