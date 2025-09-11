Sono state 88 le persone controllate dalle forze dell’ordine, giovedì a Terni, nell’ambito del progetto nazionale ‘Alto impatto’ che è stato disposto e messo in atto dal questore Michele Abenante attraverso polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Il coordinamento è stato del sostituto commissario Massimiliano Ruggeri dell’ufficio immigrazione. Comprendendo anche le attività dello scorso fine settimana, sono state tre le espulsioni di cittadini irregolari e due i fogli di via emessi dal questore.

Nel corso delle attività sono stati effettuati sopralluoghi in diversi appartamenti – riferisce la questura di Terni – «dove erano stati segnalati numerosi stranieri dimoranti senza titolo. In due casi sono state avviate procedure per ordinanze comunali per motivi igienico-sanitari». Due i fogli di via obbligatori per tre anni, emessi «nei confronti di un cittadino albanese, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, e di un 18enne della Campania che il 7 settembre ha rubato un braccialetto d’oro a un coetaneo durante un evento al palaTerni». Infine, personale della questura ha accompagnato ad un centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) «un cittadino straniero di 47 anni, recentemente scarcerato dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia e con precedenti per rapina e porto di oggetti atti a offendere».