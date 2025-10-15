di S.F.

Il revamping dell’impianto per il percolato, le emissioni in atmosfera (focus sul nichel) e due nuovi forni per il reparto Fucine. Sono le tre novità che emergono dal bollettino unico regionale del 15 ottobre: c’è il via libera per una serie di aggiornamenti.

In prima battuta la Regione ha preso atto della comunicazione di Ast – acquisita il 22 agosto scorso – per azioni di «revamping al fine di migliorare il sistema di raccolta ed invio a trattamento del percolato prodotto dalla discarica di proprietà della stessa società». Con una serie di prescrizioni e l’aggiornamento della planimetria per i punti di monitoraggio della discarica.

La seconda novità riguarda una nota trasmessa dall’azienda – 15 settembre 2025 – alla Regione in merito alle emissioni in atmosfera. In sostanza Ast ha trasmesso i rapporti di prova per il campionamento del nichel effettuate su diversi punti di emissione: ora palazzo Donini prescrive di «registrare le ore di effettivo funzionamento delle operazioni di saldatura e svolgere con frequenza quinquennale la caratterizzazione delle emissioni relativamente ai parametri portata, concentrazione di polveri e concentrazione di nichel».

Infine la modifica non sostanziale dell’Aia relativa e contestuale approvazione da parte della Regione per l’installazione di due nuovi forni nel reparto Fucine. A firmare tutti e tre gli atti è il dirigente regionale Michele Cenci. Ci sarà la notifica al Comune di Terni, Arpa Umbria e Usl Umbria 2.