Grande festa in casa Ternana Nuoto per il triplo trionfo di Alessandra Leoni ai campionati italiani di categoria. Per il talento rossoverde ci sono ben tre ori a Chianciano Terme, conquistati nella manifestazione organizzata dalla Virtus Buonconvento che è andata in atto dal 1° al 9 agosto.

Tra le cadette la Leoni si è imposta nei 50 farfalla in 27.40, nei 100 stile libero in 55.79 e, a chiudere il cerchio, i 50 stile libero in 25.91. Grande soddisfazione per lei ed il suo allenatore, Ludovico Oreglia. L’atletà sarà ora impegnata ai campionati del mondo juniores, in programma dal 19 al 24 agosto ad Otopeni (Romania).