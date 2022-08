Terni: trovano casa in disordine e pensano ai ladri. Invece era entrato un grosso rettile

Quando venerdì pomeriggio sono rientrati in casa, in via Tre Archi a Terni, hanno trovato un po’ di disordine e hanno subito pensato al passaggio dei ladri. Invece la sorpresa è stata grande – parlare di sospiro di sollievo forse è eccessivo – quando si sono imbattuti in un grosso rettile: un esemplare di ‘cervone’ – è stato poi accertato – serpente non velenoso comune anche in Umbria. Oltre al personale del 115, sul posto si sono portati i carabinieri forestali di Terni e Narni per ricostruire l’accaduto e mettere al sicuro l’animale. Che potrebbe essersi ‘introfulato’ nell’abitazione a caccia di qualche topo. Spetterà ai forestali, unitamente ai colleghi del Cites di Perugia, accertare l’accaduto. Nel frattempo il rettile è stato recuperato e – si apprende – verrà liberato a stretto giro in una zona sicura e adatta alle sue caratteristiche.

Condividi questo articolo su