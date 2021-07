Terni, trovato con 20 dosi di cocaina: «Uso personale». Assolto

L’arresto era scattato ad inizio giugno in viale Filippo Turati, dove l’uomo – il 57enne M.A., di nazionalità albanese e residente in zona – era stato fermato in auto dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni. Perquisito, era stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. All’interno dell’autovettura c’erano invece 17 involucri della stessa droga, per un peso complessivo di circa 8 grammi, mentre nell’abitazione i militari avevano trovato un grammo e mezzo di cocaina, 27 di sostanza da taglio ed un bilancino di precisione. Quanto basta per ottenere, dall’autorità giudiziaria, l’arresto in flagrante con applicazione dei domiciliari e quindi dell’obbligo di firma a seguito dell’udienza di convalida. Giovedì l’uomo è stato invece giudicato nel merito dal tribunale di Terni in composizione monocratica – giudice Francesca Scribano – che lo ha assolto dall’accusa di spaccio perchè ‘il fatto non costituisce reato’. Un punto di vista in linea con quello espresso in aula dal legale difensore del 57enne, l’avvocato Francesco Mattiangeli, che nella sua arringa ha sostenuto come la droga sequestrata, anche in ragione di un principio attivo relativamente modesto, fosse esclusivamente per uso personale. A seguito della decisione, l’uomo si è anche visto revocare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

