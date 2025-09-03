L’hanno chiamata per truffarla con il ‘solito’ sistema del finto arresto. Ma gli è andata decisamente male, visto che uno di loro – il 33enne M.S. di Napoli – è stato arrestato dalla Digos della questura di Terni per tentata truffa. I fatti, riferiti dalla polizia di Stato, sono accaduti sabato mattina in zona Fiori.

L’anziana, una donna comunque reattiva e ben presente a sé stessa, è stata chiamata da un soggetto che le ha fatto presente che il figlio era stato arrestato e che, per tirarlo fuori dai guai, servivano subito soldi o preziosi. A rendersi conto per primo che qualcosa non ‘tornava’, è stato proprio il figlio che vive al piano di sopra e che, avendo la madre utilizzato l’interfono per la chiamata, ha ascoltato il dialogo ed è sceso da lei, chiamando subito la polizia (quella vera).

Poco dopo sul posto si è portata una pattuglia in borghese della Digos, diretta dal vice questore Marco Colurci, e puntualmente si è fatto vivo un soggetto – rivelatosi poi il 33enne campano – a ‘riscuotere’ il necessario, mentre l’85enne veniva tenuta ancora al telefono per evitare che potesse ricevere o effettuare altre chiamate. Ma, una volta aperta la porta di casa, l’uomo è stato subito bloccato dagli agenti della Digos. E arrestato.

Tradotto in carcere, il 33enne di Napoli – assitito dall’avvocato Maria Grazia Padula – si è visto convalidare l’arresto dal gip Barbara Di Giovannantonio, che ha confermato la misura restrittiva, applicata presso la casa circondariale di vocabolo Sabbione.