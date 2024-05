Terni, Tulipano: nuovo innesto, via libera della Regione. Con ‘alert’ per la viabilità

di S.F.

L’inserimento di una nuova viabilità con realizzazione di una rampa di uscita dal complesso edilizio e una leggera modifica della rotatoria ‘Piazzale Marinai d’Italia’ per l’innesto in arrivo. In estrema sintesi non tecnica è ciò che prevede la variante al piano regolatore generale vigente riguardante l’autorizzazione unica del 2022 per ‘Il Tulipano’: c’è il via libera della Regione Umbria per la non necessità di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la procedura. Firma il dirigente regionale al servizio sostenibilità, valutazioni e autorizzazioni ambientali Michele Cenci.

LA RELAZIONE ISTRUTTORIA COMPLETA – LEGGI (.PDF)

I problemi di viabilità della zona sono più che noti ai cittadini e ora a breve ci si rimetterà mano. La variante – con tutto ciò che ne consegue – avrà una «funzione di equilibratore del traffico in uscita, altrimenti tutto concentrato nell’unico accesso alla viabilità pubblica di via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sarà classificata come zona Dtr3 viabilità d’impianto e pubblica», si legge nel documento tecnico. Per quel che concerne la rotonda sarà lievemente modificata sia per la parte strutturale che operativa del Prg in conseguenza del nuovo innesto. Il progetto è già stato riconosciuto come opera pubblica con delibera dell’esecutivo Bandecchi nel novembre 2023 e la variante non modificherà superfici e quantità edificatorie attribuite agli insediamenti esistenti. Gli enti interessati oltre alla Regione sono stati la soprintendenza, Arpa Umbria, Provincia di Terni, Auri, Usl Umbria 2 e Afor. «Non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante e non risulta rilevante ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente», viene specificato.

L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO COMUNALE PER LA RAMPA

L’alert per la viabilità



Tra le raccomandazioni una è per la viabilità: «Con riferimento agli aspetti viari, si segnala che l’inserimento di un ulteriore ramo ‘in accesso’ sia foriera di potenziali incidentalità e di un generale aumento dello stato di insicurezza della circolazione veicolare sulla rotatoria. Pertanto si ritiene che, nelle successive fasi progettuali, laddove non fosse possibile modificare la conformazione attuale della rotatoria, in modo da rendere accoglibile l’inserimento del ramo proposto, l’unica soluzione possibile è l’utilizzo dell’ingresso già esistente da Via Carlo Alberto dalla Chiesa». Per la committenza c’è l’obbligo di verificare l’assoggettabilità degli interventi alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.