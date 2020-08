Terni, ubriaco finisce contro recinzione Ast e la abbatte

Incidente stradale autonomo nella notte fra venerdì e sabato a Terni, poco dopo la mezzanotte, in via Stefano Breda. Un 27enne di nazionalità italiana, al volante di una Audi A3, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro la recinzione delle acciaierie, abbattendone una porzione lunga alcuni metri. L’incidente non ha visto coinvolti altri veicoli e gli accertamenti sul conducente, per valutarne le condizioni in cui si era messo al volante, hanno dato esito positivo: è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue superiore ad 1,5 grammi/litro ed il massimo consentito per i non neopatentati è di 0,5 g/l. Dopo l’incidente il 27enne è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale: le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Oltre alle sanzioni previste, è stato denunciato a piede libero dalla polizia Locale di Terni – intervenuta per i rilievi e le indagini – per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

