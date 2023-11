Terni: ubriaco soccorso sotto ponte Carrara

Intervento del personale del 118 e della squadra Volante della questura di Terni, nel tardo pomeriggio di lunedì, sotto ponte Carrara, area da tempo nota come rifugio per sbandati e tossicodipendenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni per soccorrere un uomo di nazionalità straniera, già noto e senza fissa dimora, che ha accusato un malore probabilmente a causa dell’assunzione di alcolici. L’uomo, una volta recuperato fra la fitta vegetazione adiacente ponte Carrara, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

