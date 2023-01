Terni: udienza in ospedale per il 24enne accusato di omicidio stradale

Si terrà martedì mattina alle ore 9.30 presso l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, dove si trova ricoverato e piantonato dalle forze dell’ordine, l’udienza di convalida del fermo di F.M.A., il 24enne di origini romene – residente a Ferentillo – che sabato sera è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale, lungo la statale Valnerina, in cui ha perso la vita il 36enne Manuel Galeazzi. Dopo il sinistro, il giovane – al volante della Alfa Romeo 147 di proprietà di un’altra persona, era fuggito a piedi dalla scena, facendo perdere le proprie tracce. Il rintraccio era avvenuto alcune ore dopo, intorno alle 5 nella zona di Marmore e ad opera degli agenti della squadra Volante di Terni. Il 24enne era stato condotto in ospedale per le cure del caso e quindi, domenica, sottoposto a fermo di persona indiziata di delitto, nella fattispecie il reato di ‘omicidio stradale’.

Le condizioni

F.M.A. si trova ricoverato e piantonato al ‘Santa Maria’ in degenza, con policontusioni e stretto monitoraggio sull’evoluzione delle lesioni riportate. La prognosi stabilita dai sanitari è di 20 giorni.

Quadro complicato

La posizione del 24enne, sul piano giudiziario e in relazione al drammatico incidente di sabato sera, è gravata da diversi elementi come la revoca della patente avvenuta in passato, il fatto che si sia allontanato dopo il sinistro senza mettersi a disposizione delle forze dell’ordine e senza prestare/chiedere soccorso. E, ovviamente, il fatto che sia risultato positivo all’alcol test a circa sette ore dall’accaduto ed anche al droga test che ha fatto emergere la presenza di metaboliti della cocaina nel sangue.

Aspetti giudiziari

A decidere sulla convalida del fermo applicato dal pm Raffaele Pesiri, sarà il gip Chiara Mastracchio. Il 24enne è difeso dall’avvocato Tommaso Filidei. Sempre sul piano delle indagini, si attendono i passi dell’autorità giudiziaria in merito all’autopsia sulla salma di Manuel Galeazzi, l’operaio 36enne residente a Macenano di Ferentillo, padre di una bimba di 6 anni. La sua scomparsa, così drammatica e improvvisa, ha destato profondo cordoglio nelle comunità della Valnerina ed anche a Terni. Ad assistere i familiari per quanto attiene gli aspetti legali della vicenda, ci sono gli avvocati Luca Leonardi e Marco Fogliano del foro di Terni.