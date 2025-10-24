Un 18enne ternano è stato denunciato per spaccio di droga e altri due coetanei sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori, mercoledì mattina dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni.

Durante un servizio di pattuglia, l’attenzione dei militari è stata catturata da una minicar ferma in sosta in una zona appartata nei pressi di Papigno: a bordo due giovani e un terzo all’esterno del mezzo. Tutti controllati, i tre hanno palesato un certo nervosismo che ha portato i militari a condurre accertamenti più approfonditi.

Nello zaino del ragazzo che era in piedi fuori dal veicolo i carabinieri hanno trovato un barattolo di vetro con dentro un pezzo di hashish del peso di 36 grammi, un bilancino di precisione, bustine e materiale per il confezionamento. Nella minicar, invece, c’era uno spinello di hashish pronto per esser consumato.

Per il ragazzo trovato con la droga, maggiorenne da pochi giorni, è quindi scattata la denuncia in stato di libertà mentre gli altri due coetanei sono stati segnalati alla prefettura di Terni. Al conducente del mezzo è stata inoltre ritirata la patente di guida.