‘Un amore per la città’. Questo il nome del lavoro svolto da Euromedia e proiettato per la prima volta nel tardo pomeriggio di sabato sulla facciata di palazzo Spada, a Terni: un’iniziativa per celebrare i 30 anni di attività attraverso il racconto in immagini dei personaggi e della storia cittadina. Di seguito alcuni passaggi.

