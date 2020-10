Terni, un anno senza Giorgio Pettorossi: messa in suo ricordo

Mercoledì 7 ottobre ricorre il primo anno della scomparsa del dottor Giorgio Pettorossi, già responsabile dell’anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell’ospedale Usl 2 di Narni. A ricordarlo, oggi, sono in tanti, a partire dagli affetti più cari: la moglie, il figlio, la sorella, il fratello, la cognata e i nipoti. Anche per questo mercoledì alle ore 18, presso la chiesa di San Paolo (Cesure) verrà celebrata una messa in suffragio. Pettorossi, oltre che persona amabile, era un professionista stimato e apprezzato dai colleghi ma soprattutto dai tanti pazienti che, nel tempo, sono stati assistiti direttamente e dai servizi da lui coordinati.

Condividi questo articolo su