Terni, un asilo nido alle piscine dello stadio

di S.F.

Per ora i dettagli non ci sono ma c’è la certezza che l’atto è pronto per passare sul tavolo della giunta Bandecchi. A quanto pare è in arrivo a Terni un nuovo asilo nido – così come riportato – e non parliamo di quello in fase di realizzazione a Campomaggiore con fondi Pnrr: in vista c’è l’approvazione del progetto esecutivo per uno spazio dedicato presso l’impianto sportivo delle piscine dello stadio, con atto in mano all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi. Vedremo gli sviluppi. Da ricordare che in ballo resta anche l’iter per un asilo nido aziendale nei locali di via Premura.