Un ‘cratere’ in via Fiume, zona Città Giardino, a Terni. A segnalarlo è un residente, a più di un mese – spiega – dalla formazione dell’enorme buca. «Sono stati ovviamente avvertiti – racconta – il Comune e la polizia Locale. I vigili urbani sono venuti, il punto è stato transennato e poi se ne sono dimenticati. Ci hanno detto che sarebbe intervenuto il Comune per un sopralluogo e decidere il farsi. Non è più passato nessuno, anche se sono state fatte sollecitazioni telefoniche. Si vede un tubo nel cratere, speriamo non sia del gas». Sulla buca, tra l’altro, si ‘affacciano’ due portoni di ingresso di altrettante abitazioni, che si trovano a soli pochi passi. Ecco dunque che per i residenti l’intervento diventa ancora più urgente.

