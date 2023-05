Terni, un film sull’omofobia con ‘Amici per caso’

di S.F.

I camerini e la galleria automezzi del videocentro di Terni, in piazzale Bosco. Da giugno saranno in mano della Reset Production srl, produzione cinematografica attiva dal 2003 che vede in testa lo sceneggiatore e regista Max Nardari: il Comune, attraverso un atto della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci, ha dato il via libera alla società per consentirgli di sviluppare le riprese cinematrofiche del film ‘Amici per caso’. Non la prima esperienza per loro considerando ‘La mia famiglia a soqquadro’, girato in città nel 2015 e poi sei anni dopo arrivato su Rai Uno.

SETTEMBRE 2015, RESET IN AZIONE

Omofobia

Il film sarà girato a Terni, fatta eccezione per un paio di giornate a Perugia. Nel documento viene specificato che il periodo interessato arriverà fino al 1° luglio e la Reset – per loro collaborazioni anche con Amazon Prime ed Europictures, giusto per citarne un paio – avrà «l’obbligo di richiamare il Comune di Terni nei titoli di coda». Per palazzo Spada ci sarà un ingresso economico di 2.750 oltre Iva, ovvero il rimborso spese relativo agli oneri accessori per consumi e servizi. Bene, ma di cosa si tratta? «Una commedia divertente – spiega il regista originario di Padova – all’americana che parla dell’omofobia, che vuole essere internazionale. C’è il racconto di una convivenza tra un ragazzo gay ed uno etero. Giochiamo sul fatto di rompere un po’ gli stereotipi, il cast è giovane ed è rivolto a loro».

I protagonisti

Tra i protagonisti che Nardari cita ci sono il lucano Rocco Fasano e l’umbra Giulia Schiavo. In più Filippo Contri e Mirko Frezza: «Abbiamo un legame con Terni e con il precedente film ci siamo trovati bene, ora torniamo. Ritengo che il videocentro abbia molte possibilità, in passato ci ho girato anche dei videoclip», conclude Nardari. A giugno il primo ciak. Curiosità economica: in caso di utilizzo degli spazi che vanno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 13, «verrà applicato il costo aggiuntivo dell’addetto al presidio ed alla chiusura dei locali corrispondente a 20 euro».