Terni, un grande Petrucci in Australia: 1° podio della stagione

Un grande Danilo Petrucci in gara2 in Australia, sede del debutto 2024 nel mondiale Superbike. Il ternano del Team Barni è riuscito a concludere la sfida sul circuito di Phillip Islanda al terzo posto: meglio di lui solo il vincitore Alex Lowes su Kawasaki e Álvaro Bautista, dietro invece Iannone, Bulega e Rinaldi. Il pilota ternano, a bordo della Ducati Panigale V4R, ha chiuso a poco più di un secondo dal centauro britannico. Ora il cammino mondiale riprenderà tra un mese in Spagna, sul circuito catalano di Barcellona.

