Terni, un torneo di calcio in ricordo di Luisa Pruni Piccioni: «Donna esemplare»

Un torneo quadrangolare con la partecipazione di Ternana, Pescara, Asd Nuova Valle Aurelia e C4. Si svolgerà sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.30 nell’impianto sportivo di via Sabotino e sarà valido per il II memorial ‘Luisa Pruni Piccioni’: la sfida è riservata ai calciatori appartenenti alla categoria under 14 regolarmente tesserati Figc con il proprio club. «Una donna esemplare come moglie, mamma e nonna che ha sempre motivato costantemente i nipoti nello studio e nello sport e determinata ad affermare i valori della famiglia. Una cittadina fiera delle sue radici ternane e sempre vicino ai suoi cari a Roma». Sarà presente alle premiazioni il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

