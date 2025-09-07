Forze dell’ordine al lavoro, con i servizi predisposti dal questore Abenante, anche nella serata di sabato 6 settembre – quella della ‘notte bianca dello sport’ e diversi altri eventi – in centro a Terni. In campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale. Ed è la questura, domenica mattina, a tracciare il bilancio degli accertamenti.

Il bilancio: «Garantito un clima sereno»

«Le pattuglie – si legge nella nota diffusa – hanno vigilato le principali aree della movida (piazza dell’Olmo, piazza Tacito, piazza San Francesco, largo Ottaviani, piazza Dalmazia e vie limitrofe) effettuando controlli su persone, veicoli ed esercizi pubblici. La serata è stata caratterizzata da una grande partecipazione di pubblico grazie ad alcune iniziative di richiamo che hanno animato la città, portando in centro migliaia di persone. Il dispositivo di ordine pubblico messo in campo ha garantito che tutte le iniziative si svolgessero regolarmente e in sicurezza, consentendo a cittadini e visitatori di partecipare agli eventi in un clima sereno e privo di criticità».

Scarcerato e rimpatriato

Sempre nella giornata di sabato, l’ufficio immigrazione della questura di Terni ha accompagnato presso un centro per i rimpatri un cittadino romeno di 36 anni, scarcerato dopo aver scontato una pena per rapina aggravata. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, incendio e resistenza a pubblico ufficiale, è ora in attesa dell’allontanamento dal territorio nazionale.

