Un autoarticolato finito nel sottopasso di via Battisti, in un orario di punta qual è l’ingresso a scuola e in cui in tanti raggiungono il posto di lavoro. Prime conseguenze: strada chiusa e caos. Il fatto è accaduto nella prima mattinata di martedì, a Terni, ed ha portato all’intervento sul posto di carabinieri, polizia Locale e vigili del fuoco.

Il tir, con targa bulgara e con su scritto in bella evidenza ‘Discordia’ – quasi ad evocare tensioni, senz’altro quelle vissute dagli automobilisti – ha imboccato il sottopasso, forse su indicazione del navigatore, finendo anche contromano, probabilmente quando il conducente si è reso conto che da lì non sarebbe mai passato. Così per spostare quel mezzo, decisamente pesante, è servito l’intervento dell’autogru del 115. Un lavoro lungo e certosino che ha imposto l’alt al traffico. Nel momento peggiore.