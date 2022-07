Terni: un venerdì di controlli sulle strade. Anche in centro

Serata di controlli straordinari, quella di venerdì a Terni, da parte della polizia Stradale e della polizia Locale. L’attenzione è stata rivolta in particolar modo alla tutela della sicurezza degli utenti della strada e quindi all’accertamento, tramite precursore e poi – se necessario – etilometro, di eventuali positività all’alcol test da parte dei conducenti dei veicoli fermati. In via Oberdan e via Buonarroti, fra i punti dove il personale impegnato ha stazionato maggiormente, diversi cittadini si sono chiesti cosa stesse accadendo, a fronte di uno spiegamento importante di mezzi e personale. La spiegazione è quella in premessa e l’attività verrà riproposta per garantire weekend ‘sicuri’ e condizioni adeguate di guida da parte di chi si mette al volante o sale a bordo della propria moto o del proprio scooter.

