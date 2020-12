Terni, una sola cassa per pagare la sosta: proteste e ‘via libera’

Poche casse funzionanti – una sola a quanto pare – per tanta gente che sabato pomeriggio aveva scelto il parcheggio pubblico a pagamento di via Carlo Guglielmi, a Terni, gestito da una società privata, per lasciare la propria auto e fare un giro in centro per gli acquisti natalizi. Al ritorno alle auto, però, per tornarsene a casa, gli utenti hanno trovato una fila di quelle importanti, lunga diverse decine di metri, per pagare alla cassa automatica. Una situazione non certo ideale in tempi di Covid e in uno spazio semi chiuso. Alla fine, erano le 19.15, la decisione assunta – anche in seguito alle segnalazioni giunte alle forze dell’ordine – è stata quella di aprire le barre per scongiurare ulteriori assembramenti. Qualcuno è rimasto fila per pagare, ma la maggior degli automobilisti hanno lasciato il parcheggio senza pagare. E – come si dice – amen.

