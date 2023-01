Terni, una studentessa del ‘Casagrande-Cesi’ selezionata per il camp nazionale OliCyber

Un addestramento intensivo nazionale sulla sicurezza informatica nell’ambito delle Olimpiadi italiane di cybersecurity. Si tratta del camp di Olicyber e sarà protagonista anche una studentessa dell’istituto ‘Casagrande-Cesi’ di Terni: selezionata Iuliia Melnychuck che, dal 23 al 28 gennaio, sarà al campus Itc-Ilo di Torino insieme ad altri studenti provenienti da tutta Italia.

Il team olimpico

Le Olimpiadi italiane di cybersecurity sono un’iniziativa del cybersecurity National lab del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori ed il team ‘olimpico’ del ‘Casagrande-Cesi’ è coordinato dal professor Paolo Bernardi: a farne parte studenti frequentanti l’indirizzo Sia, un percorso di studi incentrato su tematiche di coding e sicurezza informatica. La scuola ternana si unisce alle scuole umbre federate con il ‘CyberHighSchools’, protagoniste annualmente della sfida in questa competizione: il 18 marzo i rappresentanti degli istituti tecnici di Terni, Perugia e Foligno si affronteranno in una gara di tipo Ctf. I vincitori andranno poi alla finale nazionale del 27 maggio 2023.