Terni, un’altra rapina a mano armata: stavolta tocca ad un bar

Un’altra rapina a mano armata a Terni, dopo quella del 14 maggio scorso alla farmacia comunale 5 di via Mola di Bernardo. È accaduta nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 13.30, al bar Hope di Lungonera Cimarelli. Un soggetto – sembra indossasse un cappello e fosse senza mascherina – è entrato nel locale armato di pistola, da capire se vera o meno, minacciando le due dipendenti presenti. Si sarebbe poi impossessato di qualche centinaio di euro in contanti e dei portafogli delle bariste, per poi fuggire a piedi. Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante e della squadra Mobile di Terni per le indagini del caso, ricostruire l’accaduto e far partire la caccia al rapinatore. Il soggetto, secondo quanto appreso, sarebbe di nazionalità italiana. Al vaglio degli inquirenti, anche le immagini delle telecamere di sicurezza del bar ed altre presenti in zona. Nell’accaduto non è rimasto ferito nessuno ma per le due donne rapinate, sono stati momenti di autentico terrore: dopo il fatto, una di loro è apparsa particolarmente provata e sotto shock.

