Terni, un’influencer virtuale al Tic Festival

La seconda giornata del Terni influencer & creator Festival, in programma in città per tutto il weekend, si è aperta all’Itt Allievi-Sangallo con l’incontro ‘Cosa è reale cosa è virtuale: la prima virtual influencer italiana Nefele’. Nicola Falomi ha dialogato con Filippo Boschero, realizzatore insieme a Laura Elicona e Luca Facchinetti, di Nefele un influencer virtuale, realizzata in computer grafica 3D. Un incontro in cui si è parlato di metaverso, di intelligenza artificiale, delle infinite e sconosciute potenzialità del digitale, di evoluzione. Filippo Boschero ha parlato agli studenti della virtual influencer Nefele ed ha aperto un momento di discussione e dibattito sui vantaggi e svantaggi di questa nuova modalità di svolgere il ruolo del creator/influencer online. Filippo ha infatti spiegato che «ultimamente sempre più aziende utilizzano l’influencer marketing ma spesso si lamentano di non riuscire a monitorare in tempo reale i risultati e, a volte, addirittura di non riuscire a trovare la persona adatta per ricoprire quel determinato ruolo. Con il virtuale l’azienda ha la possibilità di gestire personalmente la campagna e vedere in tempo reale i risultati. Inoltre l’avatar ha molti altri vantaggi come quello di non invecchiare mai, dato che non esiste, di non avere vita privata o gossip e cosa più importante è realizzato con le caratteristiche adatte al contenuto dell’azienda».

Gli altri appuntamenti della giornata

Nel corso della mattina, al cinema Politeama Lucioli, si è poi parlato di ‘Empowerment femminile: una battaglia di tutte e di tutti’, con Maria Caciotto e Silvia Babucci, e anche di ‘It’s time to be green: il click sostenibile’ con Letizia Proserpi, Nicoletta Crisponi e Teresa Agovino. Mentre al teatro Secci si è affrontato il tema ‘Sport e disabilità: più dura è la lotta, più grande è il trionfo’, con Domiziana Mecenate, Antonio Fantin e Martina Abaterusso. Il teatro Secci alle 15 ospiterà la cantautrice e presentatrice italiana Carolina Benvenga, autrice del libro ‘La musica del gioco’. Al PalaSì, invece, alle 15.30 appuntamento con ‘Ciao mamma faccio il creator’ con il gruppo editoriale Ciaopeople e alle 18.30 ‘Una vita sostenibile: istruzioni per l’uso’ con Teresa Agovino, Nicoletta Crisponi e Letizia Proserpi. Molti gli appuntamenti al Fat Art Club: alle 16 si parlerà di disturbi alimentari con Giorgia Bellini; alle 17.15 di religione pop e young con Don Fiscer; alle 18.30 della possibilità di riprendersi i propri spazi con la rappresentazione LGBTQIA+ nei social, insieme a Lyre Fox e Jessica Senesi. Infine la musica, alle 22 con ‘Pop’ n Talk’ con Giò Sada. Nella Biblioteca comunale alle 17 si parlerà di cucina con Giorgione: ‘Umbria, il cuore culinario d’Italia’ e poi alle 18.15 di ‘Food.n Comedy’ con Max Mariola e Vittorio Pettinato. Infine, alle 21.15 ‘Il giro del mondo in sella ad una bici’ con l’uomo dei record Lorenzo Barone. Da Bloom – spazio condiviso, alle 19 ci sarà invece Cane sulla Luna, unplugged session.

Articolo in aggiornamento