Intervento decisivo dei carabinieri, lunedì pomeriggio a Terni, per salvare la vita ad un uomo di circa 60 anni di età. Secondo quanto appreso, l’uomo – ternano – ha raggiunto i binari della ferrovia Terni-Roma all’altezza della zona artigianale di Maratta Alta/via del Sersimone e si è adagiato sui binari in attesa del convoglio. Ma prima che potesse accadere l’irreparabile, i carabinieri lo hanno raggiunto e tratto in salvo. Appena in tempo visto che il treno è passato un paio di minuti dopo il fatto. Un’azione decisiva che ha scongiurato una morte certa, con l’uomo poi assistito dagli operatori sanitari del 118. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco.