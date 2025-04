Annuncio Pubblicitario

Incidente stradale giovedì pomeriggio – intorno alle ore 16 – in viale VIII Marzo, proprio di fronte al piazzale (Tristano di Joannuccio) di accesso all’ospedale di Terni. Una donna al volante di un’autovettura Skoda ha urtato il marciapiede: l’impatto ha causato lo scoppio di uno pneumatico e l’apertura dell’airbag. La signora, spaventata ma incolume, è stata soccorsa. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale. Con loro, per la pulizia della strada, gli operatori di Area Sicura.