Terni: usano il drone per consegnare 21 cellulari in carcere. Fermati dagli agenti

Ben 21 telefoni cellulari destinati a detenuti del carcere di Terni, ‘via aria’. Ovvero attraverso l’utilizzo di un drone che, una volta atterrato nella struttura di Sabbione, avrebbe dovuto consentire ai destinatari di entrare in possesso dei dispositivi. L’incredibile vicenda è riportata dal sindacato di polizia penitenziaria Sarap attraverso una nota diffusa lunedì sera dal segretario nazionale Roberto Esposito. «Ancora eccellente la sorveglianza del personale della casa circondariale di Terni – afferma il Sarap -. Gli agenti della polizia penitenziaria, nonostante le scarse risorse, sono riusciti a contrastare un altro illecito messo in atto da un drone atterrato in un locale dell’alta sicurezza: all’interno di una busta erano occultati 21 cellulari, tutti sequestrati prontamente grazie alla professionalità del personale, interrompendo così l’attività illecita che si stava mettendo in atto». Il Sarap si congratula con i ‘baschi azzurri’ «che nonostante le difficoltà riescono ad espletare in modo encomiabile il proprio mandato istituzionale».

