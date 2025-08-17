Forze dell’ordine al lavoro, nella serata di sabato 16 agosto a Terni, con il dispositivo ‘Movida sicura’ che, predisposto dalla questura cittadina e coordinato dal commissario Federico Di Folco, ha visto in campo polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale.

Parte dell’attività si è concentrata sull’utilizzo dei monopattini elettrici e dei velocipedi in generale, soprattutto nelle zone di piazza della Repubblica e piazza Tacito. Come riferisce una nota della questura di Terni, «sono state elevate sei sanzioni amministrative, ai sensi della legge 160 del 2019, per l’uso scorretto dei monopattini elettrici, in violazione delle norme del Codice della strada». Sempre la questura aggiunge che «sono state contestate anche violazioni per consumo e detenzione di alcolici in contenitori di vetro» ed è stata «accertata la somministrazione di alcol a minori ultra-sedicenni, con la relativa sanzione amministrativa».

Intanto, in merito all’accoltellamento di un 23enne di origini tunisine nella serata di venerdì, fatto avvenuto nei pressi dei ‘gradoni’ di largo Ottaviani, le indagini della polizia di Stato proseguono. L’episodio, che ha causato alla vittima lesoini giudicate guaribili in 15 giorni, salvo complicazioni, sarebbe legato al furto di uno smartphone.