Terni: va a sbattere e muore. Tragedia lungo la Flaminia

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica lungo la strada statale Flaminia, fra Terni e Narni, nei pressi della zona industriale di Sabbione. Una donna di 76 anni ha perso il controllo della propria autovettura – una Renault Clio – andando ad impattare contro una centralina dell’energia elettrica. Le condizioni della signora, soccorsa dagli operatori del 118, sono subito apparse molto gravi e ripetuti sono stati i tentativi di rianimarla messi in atto, anche con il massaggio cardiaco. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, destinato a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Fra le ipotesi, quello che la 76enne sia stata colpita da un malore mentre era alla guida e che ha causato il sinistro. In aggiornamento

