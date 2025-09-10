di S.F.

Una non ammissione all’esame di Stato ai licei ‘Angeloni’ di Terni ed un’altra riguardante una scuola primaria del centro-nord del Folignate. Sono finite sul tavolo del Tar Umbria ed in giornata sono state pubblicate le sentenze di merito: ricorsi respinti e, di conseguenza, tutto confermato.

Partiamo da Terni. Lo studente, difesa dall’avvocato Romina Pitoni, ha chiesto l’annullamento di una serie di documenti. In primis il verbale di consiglio relativo allo scrutinio e valutazione 2024/2025 per la non ammissione all’esame di Stato e la pagella scolastica (focus sulle materia risultate insufficienti). Più – motivi aggiunti depositati a luglio – la richiesta di risarcimento danni. Siamo al liceo delle scienze umane (i dati che pubblichiamo sono visibili in sentenza).

Il ricorrente – si legge nell’atto – ha sostenuto che «sarebbe stata omessa una valutazione complessiva del percorso scolastico dello studente; valutazione che avrebbe dovuto tenere conto dei progressi registrati nelle materie scienze naturali e storia dell’arte – peraltro non caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane – sebbene la media matematica dei voti non avesse pienamente attinto i 6/10». Inoltre il consiglio di classe non avrebbe considerato «i risultati positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie caratterizzanti dell’indirizzo scienze umane, nonché le valutazioni positive o comunque prossime alla sufficienza nelle materie storia dell’arte e scienze naturali conseguite nell’ultimo periodo; le gravi patologie da cui il ricorrente è risultato affetto, che lo hanno costretto a prolungate assenze (circa 85 giorni) e la mancata previsione di attività di recupero da parte dell’Istituto scolastico». Non è finita qui.

Il decreto cautelare del Tar (giugno) ha consentito al giovane di fare l’esame (con votazione 10/20, 11/20 e 13/20). «La difesa erariale ha poi evidenziato che i crediti attribuiti allo studente al termine dei due anni scolastici precedenti sono stati complessivamente pari a 17, mentre quello assegnabile per il quinto anno, sulla base dei criteri applicabili, sarebbe pari a 7. Il voto finale attribuibile sarebbe quindi pari a 58/100, come tale insufficiente ai fini del superamento dell’esame, con conseguente cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse al giudizio del ricorrente». E altri motivi aggiunti nel ricorso. Tuttavia la storia non è cambiata.

Il Tar spiega infatti che «non può ritenersi che le votazioni finali pari a 5 in storia dell’arte e scienze naturali dovessero essere assistite da apposite note di spiegazione, atteso che tali votazioni risultano coerenti con le valutazioni riportate dallo studente nel corso del pentamestre e che la traduzione dei risultati delle singole verifiche in un unico voto finale rientra nella discrezionalità tecnica dei docenti, insindacabile in questa sede. Le insufficienze nelle materie sopra richiamate risultano essere il frutto di valutazioni correttamente operate nel corso del pentamestre». In definitiva «il ricorrente ha riportato a fine anno non una sola, bensì tre insufficienze, per cui non emerge alcun profilo di illegittimità nella deliberazione del consiglio di classe di non ammetterlo all’esame di Stato, costituendo tale decisione l’esito dei risultati scolastici conseguiti. A diverse conclusioni non induce nemmeno il miglioramento che il ricorrente allega di aver fatto registrare rispetto alla situazione di partenza». E le assenze?

Il Tribunale amministrativo regionale evidenzia che «le assenze effettuate sono risultate soltanto in parte non computabili ai fini della validità dell’anno scolastico, sulla base dei presupposti stabiliti dalla disciplina normativa sopra richiamata (ossia il carattere continuativo delle assenze stesse e la presentazione di apposita istanza documentata), mentre numerose altre assenze effettuate non erano assistite dai medesimi presupposti. Al fine di dimostrare l’incidenza della malattia sofferta sull’andamento scolastico, il ricorrente ha prodotto agli atti di causa il 7 luglio 2025 un certificato medico nel quale sono stati indicati come ascrivibili a motivi di salute ulteriori giorni di assenza effettuati in varie occasioni nel corso dell’intero anno scolastico; un certificato medico datato 2 luglio 2025, nel quale si afferma, peraltro in termini generici e senza precisi riferimenti temporali, che ‘nei periodi in cui il Paziente è rientrato a frequentare la scuola non era in condizioni fisiche ottimali in relazione alle patologie di cui soffriva in relazione alle ricadute’».

A chiudere il cerchio il fatto che non ha pregio «la censura secondo la quale sarebbe stata perpetrata una disparità di trattamento ai danni del ricorrente, valutato più severamente di altri compagni, atteso che, a prescindere da ogni altra considerazione, si tratta di un’affermazione generica e del tutto apodittica». Ricorso introduttivo respinto, così come parte dei motivi aggiunti. I restanti sono improcedibili.

L’altra vicenda coinvolge invece un alunno di origine straniera – i ricorrenti sono i genitori – di una scuola media per il giudizio di non ammissione alla classe 3°. Con le insegnanti che lo scorso aprile hanno avvisato la mamma dell’intenzione di non ammettere il piccolo per «gravi carenze riscontrate». Nella relazione di giugno hanno poi messo nero su bianco alla dirigente scolastica una serie di cose: «Mancata acquisizione delle competenze fondamentali, inadeguata partecipazione al percorso scolastico, inadeguato supporto educativo da parte della famiglia e strategie di recupero e interventi personalizzati attivati».

I ricorrenti in questo caso hanno – il riepilogo nella sentenza – dedotto che «la non ammissione costituirebbe una misura di carattere eccezionale, adottata tuttavia, nel caso in esame, senza operare un corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il raggiungimento di standard minimi di apprendimento e l’interesse preminente del minore a un percorso scolastico inclusivo e non traumatico». Inoltre le «relazioni delle docenti avrebbero posto un accento quasi colpevolizzante sulla famiglia, descritta come assente e poco collaborativa» e «le strategie di recupero adottate dalla scuola sarebbero state inadeguate e tardive».

Per il Tar i motivi sono tutti infondati: «Il giudizio di non ammissione dell’alunno risulta supportato da un’ampia motivazione, idonea a far emergere l’eccezionalità del caso, essendo state debitamente evidenziate le ragioni per le quali, nella specifica situazione, la ripetizione della classe seconda è stata individuata quale misura necessaria per consentire la proficua prosecuzione del percorso scolastico del bambino». Dovrà ripetere l’anno.